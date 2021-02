Oops! That page can’t be found.

Topic

{selectFilter('topic')}" :class="activeFilter === 'topic' ? 'open' : ''" data-topics="[{"term_id":97,"name":"Climate","slug":"climate","term_group":0,"term_taxonomy_id":97,"taxonomy":"category","description":"Impacts and adaptation in a region warming up to three times faster than the global average","parent":0,"count":1119,"filter":"raw","cat_ID":97,"category_count":1119,"category_description":"Impacts and adaptation in a region warming up to three times faster than the global average","cat_name":"Climate","category_nicename":"climate","category_parent":0},{"term_id":554,"name":"Culture","slug":"culture","term_group":0,"term_taxonomy_id":554,"taxonomy":"category","description":"

Ethnic diversity and local knowledge along shared rivers<\/p>","parent":0,"count":167,"filter":"raw","cat_ID":554,"category_count":167,"category_description":"

Ethnic diversity and local knowledge along shared rivers<\/p>","cat_name":"Culture","category_nicename":"culture","category_parent":0},{"term_id":96,"name":"Energy","slug":"energy","term_group":0,"term_taxonomy_id":96,"taxonomy":"category","description":"Coverage of the transition to a green economy","parent":0,"count":516,"filter":"raw","cat_ID":96,"category_count":516,"category_description":"Coverage of the transition to a green economy","cat_name":"Energy","category_nicename":"energy","category_parent":0},{"term_id":26504,"name":"Food","slug":"food","term_group":0,"term_taxonomy_id":26504,"taxonomy":"category","description":"Innovation and adaptation in agriculture and food systems","parent":0,"count":123,"filter":"raw","cat_ID":26504,"category_count":123,"category_description":"Innovation and adaptation in agriculture and food systems","cat_name":"Food","category_nicename":"food","category_parent":0},{"term_id":26505,"name":"Livelihoods","slug":"livelihoods","term_group":0,"term_taxonomy_id":26505,"taxonomy":"category","description":"Almost 2 billion people rely on the waters of the region","parent":0,"count":220,"filter":"raw","cat_ID":26505,"category_count":220,"category_description":"Almost 2 billion people rely on the waters of the region","cat_name":"Livelihoods","category_nicename":"livelihoods","category_parent":0},{"term_id":98,"name":"Nature","slug":"nature","term_group":0,"term_taxonomy_id":98,"taxonomy":"category","description":"How the ecosystems and biodiversity\u00a0hotspots of the region are changing, being protected or restored","parent":0,"count":468,"filter":"raw","cat_ID":98,"category_count":468,"category_description":"How the ecosystems and biodiversity\u00a0hotspots of the region are changing, being protected or restored","cat_name":"Nature","category_nicename":"nature","category_parent":0},{"term_id":420,"name":"Pollution","slug":"pollution","term_group":0,"term_taxonomy_id":420,"taxonomy":"category","description":"Investigating the region's dirty water, air and soil, and searching for solutions","parent":0,"count":382,"filter":"raw","cat_ID":420,"category_count":382,"category_description":"Investigating the region's dirty water, air and soil, and searching for solutions","cat_name":"Pollution","category_nicename":"pollution","category_parent":0},{"term_id":99,"name":"Regional Cooperation","slug":"regional-cooperation","term_group":0,"term_taxonomy_id":99,"taxonomy":"category","description":"How can the countries of the Himalayan watershed come together for sustainable development?","parent":0,"count":671,"filter":"raw","cat_ID":99,"category_count":671,"category_description":"How can the countries of the Himalayan watershed come together for sustainable development?","cat_name":"Regional Cooperation","category_nicename":"regional-cooperation","category_parent":0}]">